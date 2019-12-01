Quitan la vida a un hombre en el Centro de Uruapan, Michoacán

Quitan la vida a un hombre en el Centro de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 18:44:57
Uruapan, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles del Centro de la ciudad de Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la esquina de las calles Hidalgo y Pueblita, de la referida colonia habían atacado a balazos a un individuo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
