Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Valencia Primera Sección de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 21:04:19

Zamora, Michoacán, a 23 de diciembre de 2025.- La tarde de este martes un hombre que aparentemente iba en una bicicleta fue perseguido y asesinado a balazos, los presuntos agresores huyeron ante la fuerte movilización policíaca.

Esto fue aproximadamente a las 17:20 horas, en la calle De Salamanca casi esquina con De Aragon en la colonia Valencia Primera Sección.

Elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Guardia Civil resguardaron la zona, mientras paramédicos de Rescate confirmaron la muerte del masculino.

Familiares del ahora occiso lo identificaron con el nombre de Joel Z., Z., apodado "El Pansis", de 30 años aproximadamente, quien era vecino de la citada colonia.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales procesaron la escena del crimen donde encontraron varios casquillos percutidos calibre 9mm.

El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, para después entregárselos a sus familiares para su sepultura.