Eran de la Policía Comunitaria: flotilla de camiones “monstruo”, estupefaciente y taller de blindaje asegurados en Coahuayana, Michoacán 

Coahuayana, Mich., a 23 de diciembre de 2025.- La línea que separa la seguridad comunitaria del crimen organizado en la Costa michoacana de nuevo se desdibujó peligrosamente. El taller clandestino donde autoridades estatales y federales aseguraron camiones tipo “monstruo”, vehículos con blindaje artesanal y droga, en pleno centro de Coahuayana, apunta directamente a la Policía Comunitaria del municipio, luego de que en las fotografías oficiales del cateo se observaran unidades rotuladas con logotipos de dicha corporación.

Blindados con insignias comunitarias

Durante el operativo realizado el 19 de diciembre, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública del estado aseguró ocho vehículos, entre ellos dos camiones tipo “monstruo”, además de metanfetamina y marihuana, en una bodega ubicada sobre la calle Bugambilias, en la colonia Centro.

Sin embargo, lo que detonó la controversia fue que varios de los vehículos asegurados portaban insignias de la Policía Comunitaria de Coahuayana, lo que abre la sospecha de que el inmueble podría haber sido utilizado por integrantes o facciones de dicha agrupación, o bien que su imagen haya sido usada como fachada para actividades ilícitas.

Blindaje artesanal y droga: una combinación explosiva

Fuentes de seguridad consultadas señalan que no existe justificación legal para que una corporación comunitaria opere un taller de blindaje artesanal, y menos aún en un inmueble donde se localizó droga empaquetada, lo que agrava el caso y coloca a la Policía Comunitaria bajo la lupa de las autoridades federales.

Los vehículos se encontraban en proceso de adaptación, con placas de acero soldadas de manera improvisada, una práctica comúnmente asociada a grupos del crimen organizado que utilizan estos “monstruos” para emboscadas y enfrentamientos armados.

El antecedente que enciende las alarmas

El aseguramiento ocurre apenas días después del ataque con coche bomba registrado el 6 de diciembre frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, atentado que dejó seis personas muertas.

La Fiscalía de Michoacán ha señalado que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás de ese ataque, mientras que la FGR abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada, lo que refuerza la hipótesis de que la zona vive una guerra por el control territorial, donde actores armados comunitarios y criminales se cruzan peligrosamente.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha acusado formalmente a la Policía Comunitaria como institución, pero el hallazgo de vehículos blindados con su imagen; un taller clandestino; estupefacientes; y el contexto de violencia extrema, plantea un escenario de posible infiltración, colusión parcial o uso indebido de su identidad, algo que ya ha ocurrido en otras regiones de Michoacán.