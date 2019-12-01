Golpe federal a red criminal: 15 personas son enviadas a prisión por armas, estupefacientes y dinero ilícito

Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2025.— Un operativo coordinado a nivel nacional derivó en uno de los aseguramientos más relevantes de las últimas semanas, luego de que un juez federal dictara vinculación a proceso y prisión preventiva contra 15 personas señaladas por su presunta participación en delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército, narcóticos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La acción fue resultado de una ofensiva conjunta del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. De acuerdo con autoridades federales, se ejecutaron cateos simultáneos en 15 domicilios ubicados en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, lo que permitió desarticular una presunta estructura delictiva con operación regional.

Durante las diligencias fueron asegurados vehículos, armas de fuego, cartuchos, cargadores, cocaína, marihuana, dinero en efectivo y diversos objetos vinculados a actividades ilícitas, evidencias que fueron clave para que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) sustentara la imputación ante el juez de control.

Tras la resolución judicial, ocho de los imputados fueron trasladados al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, mientras que siete mujeres quedaron recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, ambos bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Las autoridades subrayaron que este caso forma parte de la estrategia federal para contener la circulación de armas ilegales, el tráfico de drogas y el lavado de dinero, delitos considerados de alto impacto por su vínculo con organizaciones criminales de mayor alcance.