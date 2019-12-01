Ataque armado deja un hombre sin vida y un joven herido en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Mich., a 23 de diciembre de 2025.– El estruendo de las ráfagas rompió la calma de la colonia Benito Juárez la tarde de este martes, cuando un ataque armado a plena luz del día dejó como saldo un hombre sin vida y otro más gravemente lesionado, en un nuevo episodio de violencia que sacude al municipio.

Fue alrededor de las 16:05 horas que ae reportó a las autoridades de la presencia de una persona herida por arma de fuego en la calle Cornelio Ortiz de Zárate. Al arribar al sitio, los elementos confirmaron un escenario devastador: un masculino ya no presentaba signos vitales, mientras otro luchaba por sobrevivir tras recibir múltiples impactos.

En el lugar del ataque fueron localizados al menos 14 casquillos percutidos, 11 de arma larga y tres de arma corta, lo que da cuenta de la brutalidad y potencia del atentado. La escena fue acordonada de inmediato ante la mirada atónita de vecinos, mientras se solicitaba la intervención de la Fiscalía Regional.

La víctima mortal fue identificada como Manuel M., de 37 años de edad, maestro de primaria, cuya muerte ha generado consternación entre habitantes de la zona, al tratarse —según versiones preliminares— de un ciudadano dedicado a la docencia.

El lesionado responde al nombre de Gabriel R., de 22 años, quien presentó heridas por proyectil de arma de fuego en el brazo derecho y la pierna izquierda, siendo trasladado para recibir atención médica especializada.

Las autoridades ya realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque que vuelve a encender las alarmas en Apatzingán, municipio incluido dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en una jornada que terminó manchada por la violencia armada.