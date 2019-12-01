Procesan a banda por secuestro de dos personas en Poza Rica, Veracruz; juez los envía a prisión

Poza Rica, Ver., a 23 de diciembre de 2025.- Un golpe contundente contra el delito de secuestro fue asestado por autoridades federales, luego de que un juez vinculó a proceso a cuatro hombres señalados como probables responsables de un secuestro agravado ocurrido en el norte de Veracruz.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Josué “N”, Abel “N”, Jayro “N” y Luis “N” enfrentarán un proceso penal tras ser detenidos durante un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que también se logró la liberación de dos víctimas privadas de la libertad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se remontan a noviembre pasado, cuando las víctimas habrían sido secuestradas en el municipio de Poza Rica. A partir de labores de inteligencia y seguimiento, autoridades federales obtuvieron una orden de cateo que permitió intervenir un inmueble en esa ciudad, donde se concretó el rescate y la captura de los presuntos responsables en flagrancia.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó datos de prueba considerados suficientes por el juez de control, quien dictó la vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa contra los imputados.

Asimismo, se estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el que la FGR fortalecerá el caso rumbo a la etapa de juicio.