Latente, llegada del Gusano Barrenador a Michoacán: CEFOGA

Álvaro Obregón, Michoacán, a 23 de diciembre del 2025.- El director del Centro Estatal de Fomento Ganadero (CEFOGA), Emilio Vieyra Vargas, alertó que la presencia del Gusano Barrenador ya representa un riesgo cercano para Michoacán, luego de que se confirmaron casos de esta infección en los estados de Guerrero y Querétaro.

El funcionario estatal explicó en entrevista con medios de comunicación que la enfermedad, provocada por la larva Cochliomyia hominivorax, afecta principalmente al ganado a través de heridas abiertas, lo que incrementa la probabilidad de propagación y mantiene latente la posibilidad de que llegue al territorio michoacano en cualquier momento.

Señaló que, ante este escenario, en todos los ranchos que dependen del CEFOGA ya se han implementado medidas preventivas con el objetivo de evitar la aparición de casos y reducir riesgos para el sector ganadero de la entidad.

Asimismo, Vieyra Vargas destacó que existe una estrategia coordinada por el gobierno federal para frenar la dispersión de esta plaga, la cual incluye un mapeo de las zonas con mayor riesgo y acciones de vigilancia sanitaria para contener su avance.