Esperan 120 mil visitantes en celebraciones de Semana Santa en Nuevo San Juan Parangaricutiro: Espinoza Rochín

Morelia, Michoacán, a 10 de marzo del 2026.- El municipio de Nuevo San Juan Parangaricutiro se prepara para recibir alrededor de 120 mil visitantes durante las celebraciones de Semana Santa, informó el presidente municipal Jesús Antonio Espinoza Rochín, en la que presentación de las actividades religiosas y culturales programadas para estas fechas.

En conferencia de prensa, el alcalde señaló que el evento principal será el Festival de la Pirotecnia en honor al Señor de los Milagros, que se llevará a cabo del 29 de marzo al 1 de abril, con la posibilidad de extenderse a cinco días de celebraciones. Durante este periodo se realizarán espectáculos pirotécnicos, actividades culturales del municipio.

Explicó que para la organización de los festejos el ayuntamiento destinará una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos; a esta inversión se suma la participación de peregrinos pirotécnicos provenientes principalmente del Estado de México, quienes realizan aportaciones económicas que pueden alcanzar entre 2.5 y 3 millones de pesos por día de actividades.

Espinoza Rochín destacó que estas celebraciones tienen un impacto importante en la economía regional, ya que la ocupación hotelera en municipios cercanos como Uruapan llega a alcanzar entre 60 y 70 por ciento durante esos días, pero también, señaló, en los últimos cuatro años la infraestructura hotelera en Nuevo San Juan Parangaricutiro ha crecido alrededor de 400 por ciento.

Finalmente, subrayó que la festividad está profundamente ligada a la fe de cientos de peregrinos que viajan desde distintos estados del país, muchos de ellos caminando, en bicicleta o a caballo, para rendir homenaje al Señor de los Milagros, tradición que se ha consolidado como una de las celebraciones religiosas más importantes de la región.