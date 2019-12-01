Detienen a hermano del presunto feminicida de Perla en Querétaro; Kuri dice no tener información

Querétaro, Qro., 19 de marzo de 2026.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, negó tener información sobre la detención de Alex “N”, hermano gemelo del presunto feminicida de Perla, la joven asesinada el 11 de febrero de 2025 dentro de su consultorio en San Juan del Río.

“No tengo una última información ojalá que así sea, lo sabrá el Fiscal” fueron las palabras del gobernador quien dijo confiar en la Fiscalía General.

Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmaron la detención de Alexis “N”, identificado como hermano gemelo del presunto agresor de Perla.

De acuerdo con la autoridad, el hombre fue asegurado como parte de las líneas de investigación abiertas en torno al caso por lo que fue vinculado a proceso y en prisión por falsedad ante las autoridades, mientras se continúa la búsqueda del principal responsable mediante una ficha roja de la Interpol.

Tras la confirmación, la página de Facebook “Justicia para Perla” fijó un posicionamiento en el que pidió mantener el enfoque en el acceso a la justicia para la víctima y su familia y donde aclaran que el proceso debe centrarse en el esclarecimiento de los hechos y la localización del presunto autor material.

“Estas acciones refuerzan la garantía que todo aquel que sea cómplice de un delito también se enfrentará a pagar las consecuencias de sus actos”.

En el comunicado refieren que como defensores de la justicia para Perla reafirman su mensaje claro y directo al feminicida: ¡Entrégate! Asume la responsabilidad de tus actos, deja de prolongar el daño. Tu huida al no enfrentar por ti mismo a la ley está destapando la cloaca de delitos en la que tu familia decidió involucrarse al encubrirte.

Pidieron a la sociedad que no se confunda ni desvíe el enfoque del feminicidio de Perla, ni permitan que se intente victimizar a quien también tiene penas que enfrentar, con quien no corresponde tener solidaridad. “La víctima es Perla y quien merece justicia es su familia y ella”.

“Nuestro grito y nuestra súplica de Justicia para Perla no es solo para encontrar a un culpable. Es darle paz a su familia, amigos, y que se sepa que la ley llega tarde o temprano tanto al criminal como a todo aquel que se ha atrevido a ayudarlo”.