Erongarícuaro listo para recibir a turistas en Noche de Muertos: Sectur Michoacán

Morelia, Michoacán, 22 de octubre de 2025.- Erongarícuaro está listo para el evento "Con el corazón esperamos a los muertos", el cual se desarrollará en el marco de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, buscando cautivar a turistas y visitantes que deseen vivir la festividad desde el centro de la tradición prehispánica, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García.

Liliana Campos de la Luz, presidenta municipal de Erongarícuaro señaló que el programa está conformado por diversas actividades culturales como la Danza de los Kúrpites de San Juan Nuevo, las panaderas de Tarecuato y un recorrido por el canal del municipio.

Para este año, comentó la funcionaria municipal, se espera la afluencia aproximada de cinco mil personas que lleguen de distintas partes de Michoacán, México y el extranjero. Al tiempo de recordar que uno de los panteones más visitados para estas fechas es el de Arócutin, el cual pertenece a Erongarícuaro

Luis Fernando Rivera Pérez, director de Turismo y Cultura de Erongarícuaro informó que la programación inicia el 30 de octubre a las 10:00 horas, con la elaboración del arco monumental y a las 17:00 horas se dará paso a la inauguración y recorrido por los estands de gastronomía y artesanías que estarán distribuidos en la plaza principal.

Todas las experiencias que se vivirán a través de las actividades en las que se incluye el concurso de altares en los portales de la Presidencia Municipal, se pueden consultar en el Facebook: H. Ayuntamiento de Erongarícuaro 2024-2027.