Con piedras y palos roban pipa de Pemex en plena carretera de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 22:02:35
Morelia, Mich., a 22 de octubre de 2025.– La violencia y la impunidad volvieron a golpear las carreteras michoacanas. En un hecho insólito, un grupo de sujetos armados únicamente con piedras y palos logró despojar a un trabajador de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de un tractocamión tipo pipa, en plena carretera Uruapan – Paracho, a la altura de la comunidad de San Lorenzo.

De acuerdo con la denuncia presentada por el apoderado legal de PEMEX ante la Fiscalía General de la República (FGR), los agresores interceptaron la pesada unidad y, sin necesidad de armas de fuego, intimidaron al conductor hasta obligarlo a entregar el vehículo.

Las autoridades federales confirmaron que la Fiscalía Federal en Michoacán ya abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de este insólito atraco, que ha causado indignación por la facilidad con la que los delincuentes operaron en una vía de alta circulación.

No se descarta que el robo sea autoría de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos y transporte federal, una práctica que ha repuntado en la región en los últimos meses.

