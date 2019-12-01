Armados con piedras y palos, roban camioneta de la CFE en pleno monumento a Lázaro Cárdenas en Morelia, Michoacán: FGR ya investiga

Morelia, Mich., a 22 de octubre de 2025.– En un hecho que ha causado sorpresa e indignación entre los morelianos, un grupo de sujetos armados únicamente con piedras y palos logró despojar de una camioneta oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a su conductor, justo en las inmediaciones del Monumento a Lázaro Cárdenas, una de las zonas más concurridas de la zona centro de la ciudad.

De acuerdo con el comunicado DPE/3864/2025 emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), el apoderado legal de la CFE presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Federal, tras confirmarse que los agresores interceptaron el vehículo en plena vía pública y lo sustrajeron por la fuerza, sin utilizar armas de fuego, pero sí objetos contundentes.

Los primeros reportes indican que los trabajadores de la paraestatal fueron sorprendidos por varios individuos que se acercaron de forma agresiva, lanzando piedras y amagando con palos, obligándolos a abandonar la unidad. Posteriormente, los asaltantes escaparon a toda velocidad sin que hasta el momento se conozca su paradero.

La Fiscalía Federal en Michoacán informó que ya se integró la carpeta de investigación correspondiente y se analizan cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar a los responsables. No se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

El robo, cometido a escasos metros de un punto emblemático de la capital michoacana y en horario diurno, ha generado críticas por la creciente sensación de inseguridad en la ciudad.