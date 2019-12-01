Comando armado asalta trailer y se lleva una Nissan nueva en la Autopista de Occidente: FGR Michoacán abre investigación 

Morelia, Mich., a 22 de octubre de 2025.- Ni las autopistas federales se salvan de la ola de violencia que azota a Michoacán. Un grupo de sujetos armados interceptó un tractocamión tipo “madrina” y robó una camioneta Nissan New Kicks Exclusive, modelo 2025, en un asalto ocurrido sobre la Autopista de Occidente México–Guadalajara, a la altura del kilómetro 357+000.

De acuerdo con la denuncia presentada por el apoderado legal de la empresa “Vehículos de Oriente S.A. de C.V.”, el conductor del tráiler fue sorprendido por los delincuentes, quienes lo obligaron a detener la marcha para apoderarse de la unidad de lujo recién salida de fábrica. El hecho habría ocurrido en cuestión de minutos, sin que hasta el momento se reporten personas heridas ni detenidos.

El Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) en su sede de Michoacán, inició una carpeta de investigación por el delito de robo al autotransporte federal de carga, buscando identificar y capturar a los responsables de este nuevo golpe carretero.

Las autoridades analizan cámaras de seguridad y posibles rutas de escape, pues se presume que los asaltantes huyeron hacia el interior del estado, donde podrían estar operando bandas dedicadas al robo de vehículos de alta gama.