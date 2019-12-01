Escándalo en Apatzingán, Michoacán: La Original Banda El Limón, invitada por Fanny Arreola, se brinca prohibición y canta el corrido “Juan Martha” durante las Fiestas Octubrinas

Escándalo en Apatzingán, Michoacán: La Original Banda El Limón, invitada por Fanny Arreola, se brinca prohibición y canta el corrido “Juan Martha” durante las Fiestas Octubrinas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 18:24:07
Apatzingán, Mich., a 22 de octubre de 2025.— En medio de las celebraciones de las Fiestas Octubrinas, la presentación de La Original Banda El Limón generó una fuerte polémica luego de que la agrupación interpretara el corrido “Juan Martha”, tema que narra la vida de un forajido y que podría entrar en la prohibición a este tipo de canciones, aprobada hace unos meses en el estado.

El incidente ocurrió la noche del martes 21 de octubre, durante el concierto gratuito realizado en el teatro del pueblo, donde miles de asistentes disfrutaban del espectáculo cuando agrupación interpretó el emblemático corrido. La canción, que incluye versos alusivos a robos, asesinatos y enfrentamientos armados, fue acompañada por efectos de sonido simulando disparos.

El contexto: un estado con prohibición de corridos

La controversia se amplificó debido a que, desde abril de este año, Michoacán mantiene vigente un decreto estatal que prohíbe la interpretación de música que promueva la apología del delito en eventos públicos. La medida contempla sanciones que pueden alcanzar hasta 79 mil pesos de multa, así como la suspensión de espectáculos.

La interpretación de “Juan Martha” podría contravenir dicho decreto, al tratarse de una canción que exalta la vida de un criminal y enaltece la violencia, lo que es un mensaje contradictorio en medio del llamado a la paz que promueven las mismas autoridades de Apatzingán encabezadas por Fanny Arreola.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Apatzingán no ha emitido un posicionamiento oficial sobre si la actuación de la banda podría generar sanciones o investigaciones administrativas.

