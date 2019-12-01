México es un país más seguro, asegura Harfuch en comparecencia ante el Senado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 20:13:03

Ciudad de México, 22 de octubre del 2025.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que la pacificación del país requiere instituciones sólidas, coordinación entre niveles de gobierno y una visión a largo plazo.

Durante su comparecencia en el Senado, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario presentó resultados y avances de la Estrategia Nacional de Seguridad.

García Harfuch destacó que la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas ha permitido reducir la violencia en 24 estados, entre ellos Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Guerrero y Sinaloa.

Subrayó que la estrategia federal se sostiene en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación permanente con los gobiernos estatales.

El secretario informó que, en el primer año del actual gobierno, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo 32 por ciento, lo que equivale a 27 casos menos por día respecto a septiembre de 2024.

También señaló que el total de delitos disminuyó 46 por ciento en comparación con 2018, alcanzando el nivel más bajo en una década.

Entre 2019 y 2025, los feminicidios bajaron 28 por ciento; las lesiones dolosas por arma de fuego, 28 por ciento; los secuestros, 69 por ciento; y los robos con violencia, 48 por ciento.

Como parte de las acciones operativas, García Harfuch reportó la detención de 35 mil 817 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 18 mil 274 armas de fuego, 288 toneladas de drogas (incluidas 4 millones de pastillas de fentanilo), más de 48 toneladas de cocaína en alta mar y el desmantelamiento de 1,597 laboratorios de metanfetaminas en 22 estados.

En cuanto al combate al robo y contrabando de hidrocarburos, destacó el aseguramiento de más de 98 millones de litros y la clausura de 1,938 tomas clandestinas en 26 entidades.

El secretario también informó que la línea de denuncia anónima 089 ha tenido un incremento del 85 por ciento en reportes de extorsión, lo que permitió la detención de 386 personas y la apertura de 1,986 carpetas de investigación.

Finalmente, García Harfuch reconoció la labor de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, así como de las policías y fiscalías estatales, por su compromiso en la protección de la ciudadanía y la reconstrucción de la paz en México.