Arrestan a exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, por presuntos vínculos con grupo delincuencial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 21:19:33

Teapa, Tabasco, 22 de octubre del 2025.- El exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, Iván de Jesús García, fue detenido por su presunta relación con el grupo delictivo “La Barredora”, organización que opera en la región.

De acuerdo con autoridades locales, García fue trasladado a la Fiscalía Regional de Transformación de Olmeca (FIRTOlmeca), donde rendirá su declaración en el marco de las investigaciones que ya se encuentran en curso.

Aunque no se han revelado detalles sobre los cargos formales en su contra, las autoridades confirmaron que se analizan las posibles responsabilidades del exfuncionario dentro de la estructura del grupo criminal.

Hasta el momento, la Fiscalía de Tabasco mantiene hermetismo sobre el caso, mientras continúan las indagatorias para determinar el alcance de la red delictiva en la zona.