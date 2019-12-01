Comando armado se hace de millones con asalto a tráiler con lavadoras nuevas en la autopista México–Guadalajara; FGR abre investigación en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 21:19:52
Morelia, Mich., a 22 de octubre de 2025.— Un grupo de hombres armados desató el caos sobre la Autopista de Occidente México–Guadalajara al interceptar y robar un tractocamión de la empresa Transmontes S.A. de C.V., que transportaba un valioso cargamento de lavadoras.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los delincuentes emboscaron la pesada unidad en el tramo correspondiente al municipio de Copándaro, donde sometieron al conductor y se apoderaron de todo el transporte, incluyendo dos chasis porta contenedores con placas del Servicio Público Federal.

El robo, que podría alcanzar pérdidas millonarias, fue denunciado por el apoderado legal de la empresa afectada ante el Ministerio Público Federal, lo que dio origen a una carpeta de investigación por el delito de robo al autotransporte federal de carga, uno de los ilícitos con mayor crecimiento en carreteras michoacanas durante los últimos meses.

La Fiscalía Federal en Michoacán informó que se encuentra recolectando datos de prueba para dar con los responsables del violento asalto, que mantiene en alerta al sector transportista por el incremento de ataques similares en rutas de alto tránsito comercial.

