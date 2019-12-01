Ernesto Laguardia disfruta la Noche de Muertos en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 13:10:41

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2025.- Ernesto Laguardia, reconocido actor mexicano regresó a Michoacán después de haber grabado la telenovela “Amanecer” y el motivo fue para vivir la Noche de Muertos.

En un video compartido por la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, el histrión mencionó su asombro y gusto por estar en “el alma de México”, específicamente en Urandén.

“Es un lugar mágico, vengan. El Día de Muertos es espectacular”, menciona en el clip compartido, quien enfatizó que no solo en estas fechas es importante visitar Michoacán, pues prácticamente todo el año asombra y enamora a los turistas y visitantes.

“Todos los días del año están abiertos para recibirlos con todas las maravillas que tiene este hermosísimo Michoacán, sobre todo su gastronomía”, explicó.

Las presentaciones de “El camino de las Ánimas” en los manantiales de Urandén se realizan este 1 de noviembre a las 19:00, 20:45 y 22:30 horas; mientras que el 2 de noviembre las funciones son a las 19:00 y 20:45 horas. El costo de estacionamiento es de 30 pesos y el boleto de ingreso es de 50 pesos, monto que se queda en su totalidad para la comunidad.