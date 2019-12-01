Entrega SECTUR 21 carritos para la venta de artesanía y alimentos en Peñamiller

Entrega SECTUR 21 carritos para la venta de artesanía y alimentos en Peñamiller
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 07:42:51
Peñamiller, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- La directora de Planeación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo Estatal (SECTUR), María José Torres Cervantes, encabezó la entrega de 21 carritos para la venta de artesanía y alimentos, como parte de las acciones de apoyo a familias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas el año pasado en el municipio de Peñamiller.

María José Torres explicó que estos apoyos fueron gestionados por indicaciones del gobernador, Mauricio Kuri González, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la actividad productiva y comercial de personas que dependen de la venta de artesanías y alimentos como principal fuente de ingreso.

La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, explicó la funcionaria, coordinó las gestiones necesarias para concretar estos apoyos, en el marco de una estrategia orientada a respaldar la economía local y reconocer el valor de la producción artesanal y gastronómica de los municipios de la Sierra Gorda y el semidesierto.

“Hoy entregamos herramientas de trabajo que permiten a 21 familias volver a generar ingresos y seguir adelante. Estos apoyos responden a una instrucción clara del Gobernador Mauricio Kuri: estar cerca de la gente, escuchar y actuar con soluciones concretas, especialmente cuando se trata de quienes más lo necesitan”, subrayó.

Durante el evento se contó con la presencia de autoridades municipales, así como de beneficiarias y beneficiarios de este programa, quienes recibieron los carritos, con el objetivo de retomar y fortalecer sus actividades económicas.

Esta entrega de carritos busca fortalecer la actividad económica comunitaria, impulsar el autoempleo y contribuir a la reactivación social y productiva de Peñamiller, en coordinación con las autoridades municipales; con lo que la SECTUR, refrenda su compromiso con todos los integrantes del sector turístico de la entidad.

Noventa Grados
