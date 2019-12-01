En 2026, más conectividad aérea, infraestructura turística y promoción internacional para Michoacán: Sectur

En 2026, más conectividad aérea, infraestructura turística y promoción internacional para Michoacán: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 12:33:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 2 de enero de 2026.- El 2026 será un año para cimentar los trabajos del sector turístico en Michoacán, con una mayor conectividad aérea, infraestructura y una fuerte promoción internacional que será vista en diversos eventos de talla mundial como la próxima Feria Internacional de Turismo (Fitur), a realizarse en Madrid, España, del 21 al 25 de enero.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), aportó que a esto se suma la realización de diversos eventos nacionales e internacionales de los que “el alma de México” será sede, así como la constante capacitación a los prestadores de servicios turísticos, uno de los ejes que se han seguido en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Ejemplo de ello fueron las más de 4 mil personas que se profesionalizaron en 2025 en programas que abarcaron desde el marketing digital, turismo de bienestar y desarrollo local en comunidades indígenas.

A estos propósitos se suma el fortalecimiento a las comunidades que les permita, con el respeto a sus costumbres y tradiciones, mejorar su calidad de vida a partir del turismo responsable.

“Las campañas de promoción nacional ‘Michoacán se vive’ y la internacional ‘Michoacán, el alma de México’, la cual por cierto será lanzada en el marco de la Fitur, tienen y tendrán el acompañamiento de la Sectur federal para que se potencialicen y de esta manera incrementar la llegada de turistas y generar mayor derrama económica”, comentó Monroy García.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece exalcalde de Amatlán de Cañas, Nayarit, al caer con su vehículo en barranco
Ataque armado deja sin vida a un hombre en un autolavado de Celaya, Guanajuato
Captura en Morelia reaviva el caso Hipólito Mora: Cae “El Taquero”, con recompensa de 100 mil pesos por homicidio de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán 
Aparatoso choque deja una lesionada en la colonia Jurica del municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Captura en Morelia reaviva el caso Hipólito Mora: Cae “El Taquero”, con recompensa de 100 mil pesos por homicidio de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas en Michoacán 
Michoacán: 18 colombianos desaparecidos; localizados 4 confirman que fueron reclutados a la fuerza por el crimen organizado
Sectur sin reporte de afectaciones por sismo en la costa michoacana
Policías en sentido contrario se estrellan contra dos autos en la carretera Pátzcuaro – Erongarícuaro, Michoacán: cinco heridos, entre ellos dos agentes
Comentarios