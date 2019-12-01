Disfruta del 14 de febrero recorriendo los rincones más especiales de Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán, 8 de febrero de 2026.- Michoacán es el destino ideal para vivir el Día del Amor y la Amistad. Por ello, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) lanzó a través de sus redes sociales la campaña “Michoacán para 2”, en la que se promueven algunos de los rincones más especiales del estado para disfrutar en compañía de quien tú elijas.

Ya sea con tu pareja, tu grupo de amigos o con tus lomitos, Michoacán te espera. La dependencia estatal destacó que ahora las experiencias de viaje son para la familia completa, asegurando que nadie se quede fuera de la aventura, informó Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán.

La oferta turística abarca desde sus playas hasta el turismo de romance, el cual se entremezcla con experiencias de naturaleza y aventura, gastronomía y vivencias únicas. Entre las opciones para celebrar el Día del Amor y la Amistad, destaca un paseo en lancha hacia la emblemática isla de Janitzio; dejarse cautivar por la belleza natural de Playa Azul y La Ticla; maravillarse con los Chorros del Varal, en Los Reyes; vivir la migración de la Mariposa Monarca en un paseo a caballo por los bosques; o recorrer el tradicional Callejón del Romance en Morelia.

La campaña integra propuestas de las siete regiones turísticas de Michoacán, donde el ingrediente principal es compartir momentos especiales y descubrir la esencia del estado. A través de sus paisajes, su herencia gastronómica y la riqueza natural, los visitantes conectarán con la historia de los Pueblos Mágicos y las maravillas como la Mariposa Monarca, que engalanan el oriente michoacano.

Para explorar todas las rutas, conocer las tradiciones y armar un plan de viaje inolvidable, consulta el sitio oficial: visitmichoacan.com.mx, donde también Tata Pancho, la primera herramienta de asistencia turística con inteligencia artificial en el país, podrá ayudarte a planear tu estancia.