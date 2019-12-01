Hallan cuerpo calcinado en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 11:51:12

Morelia, Michoacán, 8 de febrero del 2026.- El cuerpo calcinado de una persona fue localizado en calles de la colonia Solidaridad de esta ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un terreno baldío de la calle Hipólito Herrera, en el referido asentamiento, se encontraba el cuerpo calcinado de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba calcinado,

restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.