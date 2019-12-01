Disfruta de festivales, playas y eventos deportivos este fin de semana largo en Michoacán

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Música, cine, gastronomía, cultura, playas y deporte son algunas de las experiencias que Michoacán ofrece durante este fin de semana largo de noviembre, con actividades en distintas regiones que invitan a turistas y visitantes a descubrir la riqueza y diversidad de sus destinos, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En Morelia, el Festival de Música Miguel Bernal Jiménez continúa hasta el 22 de noviembre. Este sábado 14, la calzada Fray Antonio de San Miguel recibe los tradicionales tapetes florales de Patamban, acompañados de una programación musical abierta al público. Además, la Plaza Valladolid es sede de la edición 23 del Festival de Ferias Gastronómicas, donde productores, cocineras y comerciantes promueven los sabores tradicionales y el consumo local.

En la capital michoacana también se desarrolla este 14 y 15 de noviembre la segunda edición del Morelia Bike Marathon, uno de los principales eventos de turismo deportivo y deporte de aventura que se realizan en Michoacán. El encuentro es organizado por la Unión Ciclista de Michoacán y contempla la participación de aproximadamente mil ciclistas.

En Pátzcuaro, continúa el Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum Film Fest y hoy se inaugura el Festival del Café, Chocolate y Vino, que se realiza este sábado y domingo en la plaza Don Vasco de Quiroga, con más de 120 expositores y 30 casas vinícolas. Para conocer la programación y los costos de acceso, se puede consultar la página https://festivaldelcafechocolateyvino.com

Asimismo, para quienes buscan aventura y deporte, en la costa michoacana se desarrolla el Nexpa Pro Surf 2026 hasta el 15 de noviembre, en Barra de Nexpa, municipio de Aquila. Competidores de México, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Uruguay, entre otros países, se dan cita en este encuentro internacional que da proyección a las playas del estado.

La Sectur invita a aprovechar este fin de semana largo para recorrer las regiones del estado, disfrutar de sus festivales, sabores, tradiciones, playas y experiencias, y descubrir por qué Michoacán es “el alma de México”, un destino donde siempre hay algo nuevo por descubrir.