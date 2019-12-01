Descubre el santuario de las tortugas marinas en la Costa Michoacana y sé testigo de su nacimiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 16:41:31
Morelia, Michoacán, 27 de diciembre de 2025.- La Comisión de Pesca del Estado (Compesca) invita a turistas y visitantes a conocer los 25 campamentos tortugueros ubicados en la Costa Michoacana, donde se realizan actividades de conservación y liberación de tortugas marinas.
 
Localizados en playas como Mexiquillo, Colola, Maruata, El Habillal, Montín del Oro, El Ticuiz, Playa Azul y Centenario, entre otras, estos campamentos permiten a las y los visitantes identificar fácilmente los puntos donde pueden vivir esta experiencia natural única y de manera gratuita.
Durante esta temporada, en los campamentos aún se realizan liberaciones de tortuga marina de las especies negra y golfina. Además, se registra el arribazón de la tortuga más grande del mundo, la laúd, de la cual comienzan también algunas liberaciones.
 
El titular de Compesca, Ramón Hernández, invitó a la ciudadanía a visitar los campamentos tortugueros de manera responsable y respetuosa, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal autorizado.
Recomendó no tocar a las tortugas, respetar las áreas de anidación y, en caso de observar la llegada de una tortuga a desovar, no intervenir y mantener una distancia adecuada.
La Costa Michoacana destaca por su belleza natural, su gastronomía y por ser escenario de uno de los fenómenos naturales más impresionantes del estado: la conservación y nacimiento de tortugas marinas, resultado del trabajo conjunto entre comunidades y autoridades.
 
 
 
 
 
 
