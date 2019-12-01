Cuanajo te espera para vivir la tradición de la Noche de Muertos con su caballito monumental

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- La comunidad de Cuanajo, en el municipio de Pátzcuaro, invita a turistas y visitantes a vivir la tradición de la Noche de Muertos con K’etsitakua Ánimecheri, una celebración que mantiene vivas las costumbres de esta localidad, donde destaca el monumental caballito de madera en la plaza principal, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El jefe de tenencia de Cuanajo, Antonio Aparicio Abundez, informó que, del 30 de octubre al 2 de noviembre, se espera la llegada de entre 3 mil y 5 mil visitantes, quienes podrían generar una derrama económica aproximada de un millón de pesos, en beneficio directo e indirecto de las familias de la comunidad. Entre las actividades destaca el concurso de altares, programado para el 30 de octubre en el portal de la jefatura de tenencia, así como un concurso de elaboración de caballitos.

Por su parte, Edgar Hernández Victoria, integrante del Comité Organizador del caballito monumental de madera, explicó que esta tradición tiene sus raíces entre los siglos XVII y XVIII. “Cuanajo, históricamente, ha sido una vía de paso entre Morelia y Pátzcuaro”, afirmó. Además, el organizador de las cuadrillas encargadas de levantar la estructura, Moisés Hernández Téllez, señaló que desde hace 11 años el caballito monumental se instala en la plaza principal. “La figura mide ocho metros de altura por nueve metros de largo y representa una forma de recibir y honrar a las ánimas durante estas fechas”, compartió.

La artesana en telar de cintura, Mireya Guadalupe, extendió la invitación a conocer la riqueza cultural de Cuanajo y pidió a quienes visiten la comunidad hacerlo con respeto a sus tradiciones y a las familias que abren sus hogares. Para ello, recomendó acudir primero al módulo turístico, donde se brindará información sobre las viviendas cuyos habitantes aceptaron previamente recibir visitantes.

La comunidad de Cuanajo se ubica a aproximadamente 10 kilómetros de Pátzcuaro y a 45 kilómetros de Morelia. Para llegar, se puede tomar la carretera Morelia-Pátzcuaro y seguir la desviación hacia la comunidad a la altura de la zona de El Carmen.