Crece 6.9% flujo de pasajeros en el Aeropuerto de Morelia durante marzo

Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026.- El Aeropuerto Internacional de Morelia registró un crecimiento del 6.9 por ciento en el flujo total de pasajeros durante marzo de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

De acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), durante marzo de este año se movilizaron 126 mil 259 pasajeros, frente a los 117 mil 857 registrados en marzo de 2025, lo que representa un incremento de ocho mil 402 usuarios.

El crecimiento fue impulsado principalmente por el segmento internacional, donde las llegadas aumentaron un 25.6 por ciento, al pasar de 24 mil 234 en marzo de 2025 a 30 mil 427 en el mismo mes de 2026. Por su parte, las salidas internacionales registraron un incremento del 17.9 por ciento, elevándose de 30 mil 105 a 35 mil 480 pasajeros. Como resultado, el flujo total de viajeros internacionales alcanzó los 65 mil 907 usuarios, lo que representa un repunte consolidado del 21.3 por ciento.

En cuanto al mercado nacional, los indicadores también mostraron una tendencia positiva en el flujo total de pasajeros. Las llegadas totales registraron un incremento del 10.7 por ciento, al pasar de 53 mil 460 a 59 mil 169 viajeros en el periodo comparado.

Monroy García destacó que estos resultados reflejan el impacto de las nuevas rutas aéreas abiertas durante el último año, impulsadas por la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para fortalecer la conectividad del estado. “Los únicos aeropuertos pertenecientes al GAP que crecieron esta temporada fueron Morelia y La Paz”, enfatizó el titular de la Sectur.

Asimismo, señaló que el Aeropuerto Internacional de Morelia continúa conectando a Michoacán con el mundo, resultado del trabajo coordinado con aerolíneas, autoridades aeroportuarias y las acciones de promoción turística en mercados nacionales e internacionales.