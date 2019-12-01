Flamazo en el Metro de la CDMX, obliga a suspender temporalmente el servicio; no se reportan heridos

Flamazo en el Metro de la CDMX, obliga a suspender temporalmente el servicio; no se reportan heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 17:06:16
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Ciudad de México, a 8 de abril de 2026.- Un incidente registrado al mediodía en la estación Salto del Agua de la Línea 1 del Metro generó momentos de tensión entre los usuarios, luego de que un flamazo obligara a suspender momentáneamente la operación de un tren, sin que se reportaran personas heridas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que, tras lo ocurrido, personal de seguridad y operación activó los protocolos correspondientes para retirar el convoy afectado y garantizar la seguridad de los pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, el evento pudo haberse originado por un corto circuito, presuntamente provocado por la caída de un objeto metálico en la zona de vías.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para esclarecer con exactitud las causas del incidente.

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