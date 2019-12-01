¡Corre por tus boletos! Hoteles y restaurantes tienen entradas para Carín León: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 14:41:33

Morelia, Michoacán, 11 de agosto de 2025.- Hoteleros, restauranteros, guías de turistas, turoperadores y agencias de viajes se unen al Jalo x las mujeres, evento que presenta a Carín León el próximo sábado 16 de agosto en el Estadio Morelos.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), invitó a la ciudadanía a unirse a la dinámica que el sector turístico realizará, para que el público pueda acudir al concierto que se realizará este fin de semana.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el encargado de la política turística de “el alma de México”, informó que la dependencia a su cargo repartirá 8 mil boletos entre las cámaras y asociaciones participantes, de los cuales 5 mil ya se han entregado a los negocios para que realicen sus respectivas dinámicas.

Éstos ya se pueden conseguir adquiriendo el paquete michoacano que ofertan los restaurantes, al hospedarse en algún hotel, o bien, con alguna agencia de viaje, guía de turistas o turoperador que ofrezca alguna dinámica a cambio de uno o dos boletos por persona.

“La gente se desplaza para ver un concierto, y el hecho de trasladarse del interior del estado o de otras entidades, genera una derrama económica importante que ayuda al sector”, afirmó el titular de Sectur.

Pueden consultar a los negocios participantes y afiliados a las cámaras y asociaciones en el sitio https://visitmichoacan.com.mx/