Conmemora gobierno de Guerrero el Día Internacional del Jaguar en Zoochilpan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 21:24:02

Chilpancingo, Gro., 29 de noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional del Jaguar, el gobierno del estado conm¿emoró esta importante fecha en el Zoológico Zoochilpan, donde se realizaron diversas actividades artísticas y recreativas, en las que participaron niñas, niños, adolescentes y público en general.

En representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García, asistió al evento conmemorativo.

El jaguar es parte del patrimonio cultural y natural de Guerrero, presente en artesanías, obras de arte y en la música tradicional, donde simboliza la identidad y fuerza del pueblo guerrerense.

La Sejuve participó con un stand didáctico que ofreció juegos y actividades artísticas para niñas, niños y sus familias, promoviendo la educación ambiental y el cuidado de esta especie, mientras que dependencias del gobierno del estado también se sumaron con espacios de información y concientización.

La Secretaría de la Juventud fue reconocida por su apoyo y compromiso en esta jornada dedicada a la conservación del jaguar.

El gobierno de Guerrero reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad y la preservación de la identidad cultural.