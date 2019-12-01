Santa, sus duendes y el Grinch desfilan con rifles de grueso calibre en Michoacán: critican al gobierno de Pátzcuaro por sacar a sus policías disfrazados y armados

Pátzcuaro, Mich., a 14 de diciembre de 2025.- Lo que pretendía ser una postal navideña terminó convirtiéndose en una escena que desató indignación y burla en redes sociales. Bajo el gobierno municipal encabezado por Julio Arriola, el Ayuntamiento de Pátzcuaro autorizó que policías municipales participaran en un desfile navideño disfrazados de Santa Claus, duendes y hasta el Grinch, pero portando rifles de grueso calibre y a bordo de patrullas oficiales.

Las imágenes no tardaron en circular: personajes propios de la fantasía infantil avanzando por las calles, mientras armas largas colgaban de sus pechos, generando un contraste que muchos calificaron como absurdo, perturbador y fuera de lugar. Lejos de transmitir paz, alegría o espíritu navideño, el desfile proyectó —según críticos— una militarización de la fiesta decembrina.

Ciudadanos y usuarios en plataformas digitales cuestionaron duramente la decisión del gobierno municipal. Para muchos, la escena reflejó una falta de sensibilidad en un estado golpeado históricamente por la violencia, donde las armas no son un elemento decorativo, sino un recordatorio constante del miedo.

La crítica no solo apuntó al uso de armamento en un evento festivo, sino también al mensaje institucional que se envía cuando la autoridad mezcla disfraces, armas de alto poder y patrullas en un acto público.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha ofrecido una explicación clara sobre quién autorizó que los elementos desfilaran armados ni bajo qué criterio se consideró apropiado exhibir rifles de uso policial en un evento navideño. El silencio oficial ha avivado aún más el debate.

En Michoacán, donde la violencia ha marcado generaciones, ver a Santa, sus duendes y el Grinch escoltados por armas largas no fue motivo de risa para muchos, sino un síntoma de la desconexión entre gobierno y ciudadanía, y una postal incómoda de cómo incluso la Navidad puede verse atravesada por la lógica de las armas.