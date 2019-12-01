Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Emiliano Zapata de Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 23:44:42

Apatzingán, Mich., a 14 de diciembre de 2025.- La violencia volvió a hacerse presente la noche de este domingo en la colonia Emiliano Zapata, donde un hombre fue ejecutado a balazos en plena vía pública por sujetos armados que lograron escapar sin ser detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Gabriel Zapata y Plan de Ayala. Al arribar al lugar, elementos policiacos de los tres niveles de gobierno encontraron a un hombre gravemente herido, tendido sobre el asfalto.

Minutos después, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos.

El área fue acordonada para preservar indicios y permitir las labores periciales. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio, cuya víctima permanece en calidad de desconocido.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables de este crimen.