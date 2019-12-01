Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Emiliano Zapata de Apatzingán, Michoacán 

Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Emiliano Zapata de Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 23:44:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Mich., a 14 de diciembre de 2025.- La violencia volvió a hacerse presente la noche de este domingo en la colonia Emiliano Zapata, donde un hombre fue ejecutado a balazos en plena vía pública por sujetos armados que lograron escapar sin ser detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Gabriel Zapata y Plan de Ayala. Al arribar al lugar, elementos policiacos de los tres niveles de gobierno encontraron a un hombre gravemente herido, tendido sobre el asfalto.

Minutos después, paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos.

El área fue acordonada para preservar indicios y permitir las labores periciales. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para esclarecer el homicidio, cuya víctima permanece en calidad de desconocido.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables de este crimen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Emiliano Zapata de Apatzingán, Michoacán 
Pierde la vida funcionario de Educación de Tamaulipas en accidente vial en el municipio de San Fernando; dos personas más fallecieron
Se accidenta camión en Apodaca, Nuevo León; hay 8 personas fallecidas y 2 lesionados
Marina despliega operativo aéreo y terrestre en El Durazno, Durango; con helicópteros artillados buscarían a capo de Sinaloa
Más información de la categoria
Santa, sus duendes y el Grinch desfilan con rifles de grueso calibre en Michoacán: critican al gobierno de Pátzcuaro por sacar a sus policías disfrazados y armados
Marina despliega operativo aéreo y terrestre en El Durazno, Durango; con helicópteros artillados buscarían a capo de Sinaloa
Se convierte José Antonio Kast en el presidente electo de Chile
Por instrucciones de Harfuch evacuan de Michoacán a 25 reos con poder, dinero y control interno de prisiones; van a penales federales
Comentarios