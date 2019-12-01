Se accidenta camión en Apodaca, Nuevo León; hay 8 personas fallecidas y 2 lesionados

Se accidenta camión en Apodaca, Nuevo León; hay 8 personas fallecidas y 2 lesionados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 21:57:55
Apodaca, Nuevo León, a 14 de diciembre de 2025.- Un camión de pasajeros de la Ruta 611 con número económico 49, sufrió una volcadura dejando el saldo de ocho personas fallecidas y dos lesionados en Apodaca, Nuevo León.

Según información de Protección Civil de Nuevo León, se recibió el reporte alrededor de las 16:56 horas, en el que indicaban que sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del kilometro 24, del mencionado municipio, se encontraba una unidad accidentada.

Hasta el momento, Protección Civil del municipio informó que los dos lesionados fueron trasladados a la unidad médica del IMSS número 94 para recibir la atención médica correspondiente.

Las autoridades aún no han confirmado los motivos que llevaron a que se volteara el camión o si las víctimas eran pasajeros o automovilistas que transitaban por la zona. 

En la zona, apoyaron con los trabajos la Cruz Roja, Protección Civil de Apodaca y el Centro Regulador de Urgencias Médicas.


 

