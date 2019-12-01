Pierde la vida funcionario de Educación de Tamaulipas en accidente vial en el municipio de San Fernando; dos personas más fallecieron

Pierde la vida funcionario de Educación de Tamaulipas en accidente vial en el municipio de San Fernando; dos personas más fallecieron
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 22:55:06
San Fernando, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2025.- El director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), Juan Guillermo Manzur Arzola, perdió la vida junto a otras dos personas en un accidente en el libramiento del ejido de Francisco Villa, del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

De acuerdo a la información, el funcionario se trasladaba a la comunidad de Las Higuerillas, del municipio de Matamoros, donde acompañaría en un evento público al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Las autoridades confirmaron que además falleció el chofer del automóvil, así como el copiloto de la otra unidad  con la que chocaron.

Asimismo, indicaron que hay una persona lesionada de gravedad, quien fue llevada al Hospital de San Fernando, para recibir la atención médica necesaria.

Cabe resaltar que Manzur Arzola, se desempeñó como secretario de Salud, en la administración de Eugenio Hernández Flores del 2005-2010.

La vocería de seguridad confirmó el accidente, además de que detalló que los cuerpos fueron retirados del lugar por la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas.
 

