Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- Uruapan se prepara para recibir la tercera edición del Monarca Fest 2026, encuentro que reunirá música, gastronomía, cultura, emprendimiento y actividades familiares del 27 al 29 de noviembre en la presa de Santa Catarina, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La dependencia, encabezada por Roberto Monroy García, señaló que este festival espera una afluencia de más de 10 mil asistentes, quienes podrán conocer la oferta gastronómica y de productos de 16 expositores; además, participarán grupos automotrices.

El director general del evento, Andrés Cadena, subrayó que, durante los tres días, las y los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de presentaciones musicales, exhibiciones artísticas, torneos de ajedrez, muestras de taekwondo, teatro y la tradicional elevación de globos de cantoya, una de las actividades que distinguen a este encuentro. Añadió que la cuota de ingreso por persona será de 10 pesos y la cantidad recaudada se destinará a las y los artistas participantes.

Por su parte, el presidente del Centro Integral para la Protección y Gestión de los Derechos Humanos y Sociales, Alberto Ramos Zavala, detalló que la programación incluye a agrupaciones como Jade, Kannon, Mónaco, Kronos y Reactivo, además de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Uruapan, el grupo folclórico infantil Raíces y un cuarteto de cuerdas, entre otras propuestas locales.

Finalmente, Romel Paul Corrales Reyes, miembro de Humanidades A.C., indicó que este festival busca impulsar la diversidad artística, cultural y empresarial del municipio, al tiempo que invita a las y los visitantes a disfrutar de sus atractivos y de una jornada recreativa para toda la familia. Para conocer más detalles, se puede consultar la página de Facebook Monarca Fest.