Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 09:44:08

Shenzhen, China, 17 de noviembre de 2026.- “No venimos sólo a ofrecer oportunidades de inversión; venimos a compartir una visión de futuro en el que México crezca, nuestras economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida.”

Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) desde Shenzhen, China, donde presentó el Plan México, un modelo propio orientado al desarrollo del país con soberanía y justicia social que ya presenta resultados:

Entre otros, destacó el aumento de 154 por ciento en el salario mínimo en ocho años; transferencias directas a 32 por ciento de la población por un billón de pesos anuales y mínimo histórico en desempleo en la clasificación mundial.

A ello se suma que más de 17 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2026, de acuerdo con el Banco Mundial.

“Cuando mejora la vida de las familias, fortalecemos la economía. Cuando hay bienestar, impulsamos el mercado, el consumo, la inversión y el desarrollo sustentable.”

Expuso que nuestro país realiza una de las mayores apuestas de inversión pública en la historia, ya que el Plan México contempla 432 mil millones de dólares en 2024-2030.

Esto se traduce en 42 mil millones de dólares para ampliar la generación eléctrica; 43 mil millones para trenes de pasajeros; 62 mil millones en carreteras y puertos; 17 mil millones en transmisión y distribución eléctrica, así como ocho mil millones para gasoductos.

A lo anterior se agrega la ampliación de infraestructura en agua y saneamiento, construcción de 1.8 millones de viviendas e inversión en petróleo para consumo interno, entre otras acciones.

Explicó que México es la quinta economía en inversión extranjera directa (IED), entre otras razones, debido a la transformación de actividades productivas con vocación regional e incentivos.

“México garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo. Trabajamos para producir más y mejor, incorporar tecnología, generar más valor agregado y desarrollar nuestras capacidades industriales y científicas.”

Luego de señalar que en nuestro país continúa la articulación de un verdadero Estado de bienestar, señaló que el gobierno avanza en la integración del Servicio Universal de Salud y la ampliación del sistema educativo en los niveles medio superior y superior, que ya aumentó la matrícula en medio millón de estudiantes.

“El Plan México tiene visión humanista. La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.”

Añadió que no existe contradicción entre crecimiento económico y bienestar social, ya que se benefician mutuamente.

“El desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra, sino cooperación para la prosperidad compartida.”

Igualmente, mencionó que el Plan México se sustenta en cinco principios:

Prosperidad compartida; soberanía energética y alimentaria; inversión pública, privada y mixta en infraestructura; incentivos para inversión privada con impulso a las vocaciones productivas de cada región; y responsabilidad ambiental frente al cambio climático.