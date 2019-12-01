Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 11:40:08

Arteaga, Michoacán, a 17 de noviembre 2026.- Un sujeto que tenía en su poder un rifle de asalto, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico fue detenido por militares; hechos registrados en la comunidad de Las Cañas en este municipio.

Al respecto se informó que personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en este municipio.

En un momento determinado detectaron a una persona a la cual se le aseguraron un arma larga, 174 cartuchos, 19 cargadores y equipo de protección balística.

Finalmente el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.