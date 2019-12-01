Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 10:10:07

*El operativo de Marina, SSPC y FGR en Tiquicheo permitió localizar dos instalaciones clandestinas en Zirúcuaro; en conjunto con otro laboratorio descubierto en Sinaloa, las autoridades reportaron el decomiso de más de 2.4 toneladas de metanfetamina y sustancias químicas.

Morelia, Mich., a 17 de noviembre de 2026.– Dos presuntas fábricas de metanfetamina quedaron al descubierto en territorio michoacano, donde fuerzas federales localizaron instalaciones clandestinas equipadas con reactores, tanques y maquinaria para la elaboración de drogas sintéticas. El hallazgo dejó al descubierto una importante capacidad de producción de cristal en la región de Tierra Caliente.

El despliegue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), permitió ubicar dos laboratorios en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, donde se concentraba una considerable cantidad de sustancias químicas y droga sintética.

De acuerdo con el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, en ambos inmuebles fueron asegurados aproximadamente mil 600 kilogramos de metanfetamina, además de 10 mil 830 litros de precursores químicos y cerca de dos toneladas de sustancias de uso dual, utilizadas en procesos de producción de drogas sintéticas.

En el lugar también fueron encontrados tanques, reactores, diversos equipos especializados y dos vehículos, cuyo uso presuntamente estaba relacionado con las actividades de los laboratorios.

Pero el hallazgo en Michoacán no fue el único. En una operación paralela, las autoridades federales localizaron otra instalación clandestina en el poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa, donde decomisaron aproximadamente mil litros y 800 kilogramos de metanfetamina, 800 litros de precursores químicos y 210 kilogramos de sustancias de uso dual.

En total, los tres laboratorios representaron el aseguramiento de 2.4 toneladas de metanfetamina, mil litros adicionales de esta droga, 11 mil 630 litros de precursores químicos y 2 mil 210 kilogramos de sustancias de uso dual.

Las instalaciones fueron inhabilitadas junto con los materiales y equipos encontrados, con el propósito de impedir que volvieran a ser utilizados para fabricar drogas sintéticas.

El golpe también representaría un quebranto millonario para las organizaciones criminales. Según la estimación oficial, el aseguramiento de los tres laboratorios y sus respectivos materiales ocasionó una afectación económica de mil 419 millones 256 mil pesos a la delincuencia organizada.

Todo lo decomisado quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán integrar las investigaciones correspondientes para determinar quiénes estaban detrás de las instalaciones y establecer posibles responsabilidades penales.

La intervención federal exhibe la infraestructura clandestina que operaba en territorio michoacano, particularmente en una región donde la presencia de grupos delictivos y las disputas criminales mantienen bajo presión a distintas comunidades.