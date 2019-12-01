Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 11:49:10

Shenzhen, China, a 17 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que le pidió a su homólogo chino Xi Jinping, que envíe un oso panda para el Zoológico de Chapultepec, como muestra del fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Lo anterior, tras su reunión en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad de Shenzhen.

“Le pedimos también un panda para el zoológico de Chapultepec como parte de esta relación”, comentó la mandataria mexicana a medios de comunicación durante su gira de trabajo en el gigante asiático.

Además, la gobernante explicó que en el encuentro hablaron de temas como ampliar la colaboración en distintos ámbitos, entre ellos el científico, académico, ambiental, turístico, comercial y de salud.

“Fue una reunión muy cordial con el presidente Xi Jinping y su gabinete, y hablamos de colaboración, cooperación en distintos ámbitos, terreno científico, académico, en temas ambientales”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.