Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2026.- Zamora recibirá del 10 al 20 de diciembre a 500 personas artesanas de 54 comunidades y 20 municipios de Michoacán para celebrar la cuarta edición del Tianguis Artesanal y el tercer Concurso Estatal de Artesanías de Occidente, que reunirán lo mejor de la creatividad, tradición y riqueza cultural del estado.

El director de la Casa de las Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, informó que el tianguis artesanal se realizará en la calzada Zamora-Jacona, donde habrá exhibición y venta de piezas de las 16 ramas artesanales y las y los visitantes podrán conocer y adquirir creaciones que reflejan las técnicas y tradiciones transmitidas de generación en generación.

Detalló que el concurso artesanal tendrá una bolsa de premios de 720 mil pesos, distribuida en 109 galardones, y se llevará a cabo en la Casona Pardo. Enfatizó que los recursos son aportados por la Casart, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Ayuntamiento de Zamora.

La coordinadora de Comunicación, Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez, destacó que ambos eventos representan una oportunidad para fortalecer la comercialización de las artesanías michoacanas, reconocer el trabajo de sus creadoras y creadores, así como acercar al público a la diversidad de expresiones que distinguen al sector artesanal de la entidad.

Asimismo, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, afirmó que con estas actividades Zamora se consolidará como un espacio de encuentro para las tradiciones y el talento artesanal de Michoacán, al tiempo que se generan oportunidades de comercialización, promoción y reconocimiento para las personas artesanas.

Por su parte, la presidenta de la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán (Uneamich), María Emilia Reyes Oseguera, informó que la inauguración del Tianguis Artesanal se realizará el viernes 11 de diciembre con un desfile que partirá del Centro Regional de las Artes de Michoacán y concluirá en la calzada Zamora-Jacona. Durante esta actividad se reconocerá y premiará a los cuatro mejores contingentes participantes. En tanto, la directora de Turismo de Zamora, María Isabel González Jiménez, señaló que el municipio se encuentra preparado para recibir a más de 15 mil visitantes, tanto nacionales como internacionales.