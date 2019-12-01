Comienza la magia de Santa Clara con su Feria Nacional del Cobre

Salvador Escalante, Michoacán, 9 de agosto de 2025.- En medio de tradición, unión familiar, legado artesanal y muestra de su danza del paloteo, Santa Clara del Cobre comenzó su Feria Nacional número 59, que se desarrollará del 9 al 17 de agosto.

Con calles llenas de fiesta, color, música y confeti, este festejo artesanal y cultural inició ante la mirada de infancias, jóvenes y adultos que vieron desfilar a las y los portadores de las tradiciones culturales y artesanales que han dado renombre nacional e internacional a este Pueblo Mágico.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), quien acudió en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la importancia de Santa Clara y la historia que se ha entretejido en este Pueblo Mágico.

“Reconocer a las y los artesanos, quienes han preservado la herencia de sus padres y abuelos. Hace unos días vino Carlos Rivera, así como el elenco de la telenovela ‘Amanecer’, que también vino a comprar artesanías. Desde el estado seguiremos promoviendo este Pueblo Mágico. Además de la torta de tostada, las carnitas y las gorditas que preparan aquí, están espectaculares”, expresó.

Dayana Pérez Mendoza, presidenta municipal de Salvador Escalante, explicó que Santa Clara abre sus puertas para realizar este encuentro de raíces michoacanas. “Esta feria es el reflejo vivo de la maestría de las y los artesanos, guardianes de un arte que se forja desde tiempos prehispánicos. Aquí, el sonido del martillo sobre el cobre, no solo es un ego metálico, es el latir de nuestra historia”.

Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), adelantó que, a finales de año, y con apoyo de Roberto Monroy, artesanas y artesanos de Santa Clara irán a Xcaret para el Festival de “Tradiciones Vida y Muerte”, evento que se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre, y donde podrán vender sus creaciones.