Coeneo listo para la segunda edición del Festival de la Lenteja: Sectur

Morelia, Michoacán, 25 de noviembre de 2025.- El Festival de la Lenteja de Coeneo 2025 se realizará el 6 y 7 de diciembre con la expectativa de reunir a más de 2 mil personas que durante ambos días disfruten de diversos platillos elaborados con este alimento, además de presenciar actividades culturales, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García.

La presidenta municipal de Coeneo, Valeria Aguilar Juárez señaló que la inauguración se realizará en la plaza principal del municipio el día 6 de diciembre, y la clausura será en la cancha principal de basquetbol el domingo 7 del mismo mes.

“La intención de este festival es promocionar y estimular el consumo de lenteja, además de la promoción cultural, diversidad culinaria, refuerzo de tradiciones, atracción de visitantes, oportunidades de negocio, dinamismo local, conciencia sobre las propiedades de la lenteja, intercambio cultural y esparcimiento en un ambiente familiar”, señaló la edil de Coeneo.

Destacó el apoyo y presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a los productores, “nunca nos había visitado un gobernador y el pasado martes llegó a La Cañada, una de las principales regiones productoras de lenteja, nos visitó con la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores. Ahí nos comentaron que la lenteja michoacana llegará a las más de 25 mil tiendas del bienestar a un precio justo como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, eso nos pone muy contentos”.

Gerardo Torres Pérez, director de Cultura y Turismo de dicho municipio, señaló que se tiene prevista una derrama económica de 100 mil pesos. “En el primer día la gente además de recorrer los 32 stands, también podrá disfrutar de la presentación de una Orquesta Purépecha. Mientras que al día siguiente podrán ver la presencia de diversos grupos folclóricos”, comentó.

Por su parte José Manuel Cendejas Ávila, cocinero innovador del producto de lenteja explicó que con este alimento se han realizado aguas de horchata, obleas, albóndigas, tortillas, panes, gelatinas, e incluso yogurt, los cuales estarán a la venta para el público asistente.

Para mayores informes, los organizadores comentaron que se pueden consultar los detalles se puede consultar el Facebook H. Ayuntamiento de Coeneo 2024-2027.