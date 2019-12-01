Cocineras y cocineros tradicionales llegarán al Morelia en Boca 2026

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- Morelia en Boca, Festival Internacional de Gastronomía y Vino tendrá también la participación de cocineras y cocineros tradicionales, quienes llevarán a los fogones del festival los sabores, técnicas y conocimientos heredados de generación en generación del 9 al 11 de octubre en Morelia, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Entre las y los guardianes de la cocina tradicional michoacana que participarán se encuentran Benedicta Alejo Vargas, María Inés Dimas Carlos, Juana Bravo Lázaro, Rosalba Morales Bartolo, Catalina García Vargas, Blanca Delia Villagómez Estrada, Alicia Mateo Manzo y Carmen Vidales Murguía, entre otros, quienes compartirán con visitantes y amantes de la gastronomía parte de la riqueza culinaria que distingue a Michoacán, a través de platillos como corundas, enchiladas y morisqueta, por mencionar algunos.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, reconoció el trabajo y la visión de Fernando Pérez Vera y Fernando Figueroa Silva, directores de Morelia en Boca, por fortalecer este encuentro mediante la participación conjunta de cocineras y cocineros tradicionales y chefs, propiciando el intercambio de conocimientos, la colaboración y la proyección de la gastronomía michoacana.

Durante el festival, los sabores de la cocina tradicional podrán acompañarse con los vinos que se ofrecerán en el encuentro, generando experiencias gastronómicas que permitirán descubrir la riqueza de los productos, técnicas y tradiciones que forman parte de la identidad de Michoacán.

A lo largo de tres días se presentarán actividades como Cocina Central, demostraciones, conversaciones, Cocina de Humo, Mesas MEB, catas, talleres de mixología, Patio de Productores y proyecciones de documentales. El programa tendrá como sede principal el Centro Cultural Clavijero, además del Conservatorio de las Rosas y Casa Valentín. Para conocer la programación detallada, consulta la página de Facebook: Morelia en Boca Festival Internacional de Gastronomía y Vino.