Localizan sanas y salvas a menores reportadas como desaparecidas: FGE Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 11:05:18

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre 2026.- Sanas y salvas fueron localizadas varias menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas, ello tras un operativo desplegado en la zona de la antigua carretera a Pátzcuaro.

Sobre el particular se informó que el reporte sobre su desaparición movilizó a elementos de la Policía Morelia, quienes iniciaron recorridos de búsqueda hasta lograr ubicarlas.

Una vez localizadas, las menores quedaron bajo resguardo de los agentes y posteriormente fueron reintegradas con sus supervisores.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias en las que las menores se ausentaron ni el sitio exacto donde fueron localizadas.