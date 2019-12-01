FGE Michoacán enviará apercibimiento a Grecia Quiroz para que entregue los celulares; podría ser arrestada

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) enviará un requerimiento con medidas de apercibimiento a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, para que entregue los teléfonos celulares del ex alcalde finado, Carlos Manzo Rodríguez.

Así lo informó el encargado del despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez. Enfatizó que las medidas legales van en escalada, por lo que en caso de no entregarlos podría ser arrestada e incluso se abriría una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia.

En conferencia de prensa, el Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal señaló que aún se busca agotar todas las líneas de investigación por el homicidio del ex edil, entre ellas la financiera, luego de la detención de “El Brilloso” y otros actores, en coordinación con otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Agregó que hay detalles de la investigación que aún no pueden ser revelados por las distintas etapas en que se encuentran.

En cuanto a la posibilidad de la investigar a Grecia Quiroz por el homicidio del ex edil, Vega Rodríguez apuntó que hasta este día la alcaldesa solo ha sido requerida para ampliaciones de declaraciones, pero, mencionó, dependerá de la información que se desprenda de las etapas de investigación que continúan en desarrollo.