Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2026 a las 12:40:07

Tampico, Tamaulipas, 28 de noviembre de 2026.- La riqueza gastronómica de Michoacán y el legado de las mujeres que preservan sus sabores y saberes ancestrales fueron protagonistas en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos 2026, con el panel “Cocina tradicional mexicana: patrimonio vivo, mujeres y desarrollo comunitario”, encabezado por portadoras de esta tradición.

El encuentro contó con la participación de las maestras cocineras Juana Bravo Lázaro y Blanca Delia Villagómez Estrada, así como de la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Lucero García Medina, quien representó al titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, y moderó el diálogo.

Durante la charla, que abordó el caso de éxito del programa Cocineras Tradicionales de Michoacán, se destacó su papel como guardianas de la memoria milenaria, portadoras de conocimientos transmitidos de generación en generación y protagonistas de una expresión cultural reconocida internacionalmente por la Unesco.

“Su trabajo mantiene vivo el vínculo con la tierra, mediante el aprovechamiento de productos locales y de temporada, además de preservar la identidad, las costumbres y la convivencia familiar y comunitaria”, señaló la subsecretaria.

Por su parte, las maestras cocineras compartieron la historia y evolución de su trabajo, desde sus inicios hasta los avances que han alcanzado, y enviaron un mensaje a las mujeres para demostrarles que es posible salir adelante, impulsar sus proyectos y abrir camino a nuevas generaciones.

Durante el encuentro, dirigido al sector y expertos en la materia, también se abordaron los retos de posicionar a México y a Michoacán como un destino gastronómico de clase mundial y fortalecer la cocina tradicional como una herramienta de desarrollo comunitario.