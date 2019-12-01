Cierra Nexpa Pro Surf 2026 con triunfo de Kristal Hernández y Juvenal Santos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 10:35:10

Aquila, Michoacán, 16 de noviembre de 2026.- Kristal Hernández y Juvenal Santos fueron los ganadores de las ramas femenil y varonil del Nexpa Pro Surf 2026, competencia internacional que durante tres días reunió a surfistas de México y otros países en Barra de Nexpa, municipio de Aquila.

En la categoría femenil, Kristal Hernández se colocó en el primer lugar, seguida de Jacqueline Aleydis, Isabelle Leonhardt y la canadiense Marisa Sequeira, quienes disputaron la ronda final de este encuentro deportivo.

Por su parte, en la rama varonil, Juvenal Santos se alzó con el triunfo luego de llegar a la final junto a Gibrand Rosas Mellín, Ori Icaza y Pablo Aldair.

El torneo, realizado del 13 al 15 de noviembre, contó con la participación de competidores de México, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Uruguay, entre otros países, y tuvo como escenario las olas de Barra de Nexpa, uno de los destinos de la costa michoacana reconocidos para la práctica del surf.

Al respecto, Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), destacó que este tipo de encuentros fortalecen el turismo deportivo, proyectan las playas del estado a nivel nacional e internacional y generan oportunidades de derrama económica para las enramadas y prestadores de servicios turísticos de la región.