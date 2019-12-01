Celaya, Guanajuato: Ataque armado en gasolinera de la colonia Valle de Girasoles deja una persona sin vida y un herido

Celaya, Guanajuato: Ataque armado en gasolinera de la colonia Valle de Girasoles deja una persona sin vida y un herido
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 22:57:57
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Celaya, Guanajuato, a 15 de noviembre de 2026.- Una persona perdió la vida a tiros y una segunda resultó con heridas graves cuando se encontraban en la gasolinera de la colonia Valle de Girasoles, la noche del domingo.

Elementos policíacos y socorristas se concentraron sobre el Eje Clouthier casi esquina Victor José Lizardi, en la gasolinera Repsol, donde fueron localizados dos hombres con heridas de bala cerca de un camión tipo torton color negro, el cual se presume lo estaban reparando y se escucharon disparos producidos por arma de fuego. 

Un masculino de identidad desconocida que estaba abajo del vehículo ya no tenía vida, mientras que la segunda víctima recibió los primeros auxilios y posteriormente llevada a un nosocomio donde lo reportan grave.

Agentes de Investigación Criminal y Peritos adscritos a la Fiscalía del Estado se encargaron de procesar la escena para iniciar el acta pertinente del ataque. 

Al concluir el trabajo en coordinación, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le realizarán la necropsia de ley.

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