Recibe Shenzhen a Claudia Sheinbaum con música y flores durante su visita a China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 23:13:29

Shenzhen, China, a 15 de noviembre de 2026.- Con una recepción marcada por muestras de hospitalidad y expresiones culturales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida en Shenzhen, China, como parte de su visita oficial para participar en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

La llegada de la mandataria estuvo acompañada de música y entrega de flores, elementos con los que autoridades y representantes locales dieron la bienvenida a la delegación mexicana en esta ciudad, sede del encuentro internacional.

La visita forma parte de la agenda diplomática de Sheinbaum en territorio asiático, donde tiene previsto participar en la reunión de líderes de las 21 economías que integran la APEC, programada para los días 18 y 19 de noviembre.

Entre las actividades contempladas destaca un encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, así como reuniones con representantes de Canadá, Australia y Vietnam.

Además, la presidenta mexicana buscará presentar el Plan México ante empresarios internacionales, con el objetivo de promover oportunidades de inversión y fortalecer la cooperación económica, tecnológica y comercial entre ambas naciones.

Su estancia en Shenzhen representa también una oportunidad para estrechar los vínculos con China y posicionar a México dentro de uno de los principales espacios de diálogo económico de la región Asia-Pacífico.