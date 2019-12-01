Hallan cadáver encobijado en Jacona, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 09:41:29

Jacona, Michoacán, a 16 de noviembre 2026.- El cadáver encobijado de una persona fue localizado a la orilla de un camino en la comunidad de San José del Platanal, en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona, en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, y estaba envuelto en cobijas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.