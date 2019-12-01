Hallan cadáver encobijado en Jacona, Michoacán

Hallan cadáver encobijado en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 09:41:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Jacona, Michoacán, a 16 de noviembre 2026.- El cadáver encobijado de una persona fue localizado a la orilla de un camino en la comunidad de San José del Platanal, en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona, en el referido lugar.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el  cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, y estaba envuelto en cobijas, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Más información de la categoria
Choque vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja dos heridos
Muere joven, por aparente congestión alcohólica en Santa Rosa Jáuregui 
Vuelca auto en Circuito Universidades, en El Marqués, Querétaro
En Morelia, Michoacán detienen a dos sujetos en posesión de sendas pistolas
Más información de la categoria
Eréndira Castellanos encabeza preferencias y destaca en crecimiento: INDES
Frente frío 6 provocará lluvias intensas en varias partes del país
Entre denuncias por amenazas, colaboración con el crimen y “moches” de cientos de miles, dos exfiscales buscan el control de la FGE Michoacán: ¿Quiénes son Francisco Herrera el “Fiscal del Terror” y Jorge Camacho Delgado?
Recibe Shenzhen a Claudia Sheinbaum con música y flores durante su visita a China