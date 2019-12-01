Frente frío 6 provocará lluvias intensas en varias partes del país

Ciudad de México, a 16 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 6 se extenderá sobre el norte y noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en zonas de Querétaro y Tabasco, e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.
Por otra parte, canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de la corriente en chorro subtropical, propiciarán intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.
Pronóstico de lluvias para el lunes 16 de noviembre de 2026:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este) y Chiapas (este).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro (norte), Tabasco, Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:
- De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.