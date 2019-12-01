Frente frío 6 provocará lluvias intensas en varias partes del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 08:19:22

Ciudad de México, a 16 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 6 se extenderá sobre el norte y noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo y Chiapas, lluvias puntuales fuertes en zonas de Querétaro y Tabasco, e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de la corriente en chorro subtropical, propiciarán intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el lunes 16 de noviembre de 2026:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte).

Puebla (norte), Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (norte). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este) y Chiapas (este).

San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este) y Chiapas (este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro (norte), Tabasco, Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Querétaro (norte), Tabasco, Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.

Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: